Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл приобрел дом в Лондоне, информирует 101greatgoals.com со ссылкой на британские СМИ.

Покупку жилья 28-летним игроком королевского клуба в Чигуэлле английские СМИ уже связали с его возможным переходом ближайшим летом в "Тоттенхэм" или "Челси".

В нынешнем сезоне Бэйл забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач в 31 матче за "Реал".

Напомним, Перес рассчитывает получить с продажи Бэйла и Бензема порядка 200 миллионов евро. | soccernews.ru