Бэйл пришёл в ярость после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин"

СМИ узнали о реакции вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла на новость об отмене его трансфера в "Цзянсу Сунин".

По информации The Sun, 30-летний футболист пришёл в ярость, поскольку считал свой переезд в Китай решённым вопросом.

После того, как руководство "бланкос" заблокировало сделку, отношения между валлийцем и президентом королевского клуба Флорентино Пересом окончательно испортились.

Напомним, что контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 2022 года, но главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на него.

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