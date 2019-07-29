Бэйл пришёл в ярость после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин"
СМИ узнали о реакции вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла на новость об отмене его трансфера в "Цзянсу Сунин".
По информации The Sun, 30-летний футболист пришёл в ярость, поскольку считал свой переезд в Китай решённым вопросом.
После того, как руководство "бланкос" заблокировало сделку, отношения между валлийцем и президентом королевского клуба Флорентино Пересом окончательно испортились.
Напомним, что контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 2022 года, но главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на него.
Не пропустите: Появилась новая информация о срыве трансфера Бэйла в китайский клуб. | http://soccernews.ru
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