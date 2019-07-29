Бэйл пришёл в ярость после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин"

1 Теги реал мадридцзянсу сунингарет бэйлфлорентино перестрансферы

Бэйл пришёл в ярость после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин"

СМИ узнали о реакции вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла на новость об отмене его трансфера в "Цзянсу Сунин".

По информации The Sun, 30-летний футболист пришёл в ярость, поскольку считал свой переезд в Китай решённым вопросом.

После того, как руководство "бланкос" заблокировало сделку, отношения между валлийцем и президентом королевского клуба Флорентино Пересом окончательно испортились.

Напомним, что контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 2022 года, но главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на него.

Не пропустите: Появилась новая информация о срыве трансфера Бэйла в китайский клуб. | http://soccernews.ru
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Переса и лысого шарлатана на мыло!
Переса и лысого шарлатана на мыло!

Бейл разводит матритский мешок. Перес и лысый шарлатан уже в истерике! )))))))))))))

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