Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Напомним, что валлиец забил два гола в ворота "Ливерпуля" после выхода на замену, что принесло "сливочным" очередную победу в турнире.

Не пропустите видеообзор финала ЛЧ. | http://soccernews.ru