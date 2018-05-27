Бэйл признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов

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Бэйл признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Напомним, что валлиец забил два гола в ворота "Ливерпуля" после выхода на замену, что принесло "сливочным" очередную победу в турнире.

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