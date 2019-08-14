Бэйл продолжит карьеру в "Реале"
Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Marca.
По сведениям издания, королевский клуб не сумел найти покупателя на футболиста, поэтому он продолжит выступать в Мадриде.
Форвард мог перейти в "Цзянсу Сунин", но китайцы хотели заполучить игрока бесплатно, что не устроило "Реал". Были варианты с продажей валлийца в один из английских клубов, но в данный момент трансферное окно в Премьер-лиге уже закрыто.
Контракт 30-летнего Бэйла с "Реалом" рассчитан до июня 2022 года. Футболист получает 17 миллионов евро в год и является самым высокооплачиваемым игроком "Реала".
Не пропустите: Украинский вратарь "Реала" перешел в "Вальядолид". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Форвард "Спартака" Понсе понес серьезное наказание за фол на вратаре "Динамо"
-
1
Ривалдо ответил, будет ли он считать Неймара предателем в случае перехода в "Реал"
-
"Лион" купил 21-летнего игрока, совершив рекордный трансфер в истории клуба
-
Балотелли определился с новым клубом
-
Санчес поругался с юным талантом "МЮ"
-
"Реал" потерял еще одного новичка из-за травмы
-
2
Зидан выступает против перехода ван де Бека в "Реал"
-
1
Бэйл продолжит карьеру в "Реале"
-
1
"Динамо" Киев уволило главного тренера после провала в Лиге Чемпионов
-
"Матч ТВ" призывает ввести санкции в отношении "Порту"
-
Руни наймёт специалиста, чтобы избавиться от алкогольной зависимости
-
Стало известно, сможет ли Чалов сыграть со "Спартаком"
-
Матч "Тамбов" - "Краснодар" перенесён из-за Лиги Чемпионов
-
Лукаку сравнил тренировки в "Интере" и "Манчестер Юнайтед"
-
"Рома" может полностью обновить линию нападения
-
"Матч ТВ" может подать в суд на "Порту"
-
Алана Мамаева приехала в колонию в Белгородской области
-
"Барселона" и ПСЖ продвинулись в переговорах по Неймару
-
"Монако" ведёт переговоры о трансфере двух игроков "Ювентуса"
-
Слуцкий показал, как будет выглядеть в старости
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32