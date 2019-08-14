Бэйл продолжит карьеру в "Реале"

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб не сумел найти покупателя на футболиста, поэтому он продолжит выступать в Мадриде.

Форвард мог перейти в "Цзянсу Сунин", но китайцы хотели заполучить игрока бесплатно, что не устроило "Реал". Были варианты с продажей валлийца в один из английских клубов, но в данный момент трансферное окно в Премьер-лиге уже закрыто.

Контракт 30-летнего Бэйла с "Реалом" рассчитан до июня 2022 года. Футболист получает 17 миллионов евро в год и является самым высокооплачиваемым игроком "Реала".

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