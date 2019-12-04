Бэйл прокомментировал назначение Моуринью на пост главного тренера "Тоттенхэма"
Игрок "Реала" Гарет Бэйл прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера "Тоттенхэма". Об этом сообщает BT Sport.
"Иметь на посту главного тренера Жозе Моуринью - громкое заявление от клуба. Жозе - серийный победитель.
Для "шпор" это лучшее партнерство", - сказал Бэйл.
Напомним, 20 ноября Моуринью стал новым главным тренером "Тоттенхэма" после отставки Маурисио Почеттино из-за неудовлетворительных результатов команды.
"Тоттенхэм" занимает 6 место в турнирной таблице, набрав 20 баллов.
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