Бэйл прокомментировал первую победу "Тоттенхэма" после увольнения Моуринью

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Бэйл прокомментировал первую победу "Тоттенхэма" после увольнения Моуринью

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл подвёл итоги перенесённого матча 29-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Напомним, что "шпоры" добыли волевую победу со счётом 2:1. Эта игра стала дебютной для Райана Мэйсона, который сменил у руля команды уволенного Жозе Моуринью.

"До перерыва "Саутгемптон" оказывал сильное давление на нас. У нас было всего пару дней с новым тренером, чтобы попробовать некоторые вещи на поле. Нужно больше времени. Но мы здорово обсудили все нюансы в перерыве и прибавили во втором тайме. Мы контролировали игру и заслужили победу", - приводит слова Бэйла Sky Sports.

Сам валлиец забил гол, чем помог "Тоттенхэму" сравнять счёт в матче.

Не пропустите: Тренер "Тоттенхэма" Мэйсон стал рекордсменом АПЛ в дебютном матче. | http://soccernews.ru
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