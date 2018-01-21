Бэйл прокомментировал победу над "Депортиво"

Форвард "Реала" Гарет Бэйл высказался об игре с "Депортиво" (7:1).

"Я думаю, мы находимся на верном пути. Шаг за шагом мы вернем себе уверенность. Необходимо продолжать работать и двигаться дальше. Не знаю, как закончится чемпионат, но мы должны реально смотреть на вещи. Тем не менее, "Реал" не собирается сдаваться" - приводит слова Бэйла Marca.

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