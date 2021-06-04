Бэйл прокомментировал возвращение Анчелотти в "Реал"

Теги реал мадридкарло анчелоттигарет бэйл

Бэйл прокомментировал возвращение Анчелотти в "Реал"Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл, отыгравший сезон в аренде в "Тоттенхэме", прокомментировал назначение Карло Анчелотти главным тренером испанской команды.

"Карло Анчелотти – выдающийся тренер. Мы с ним хорошо ладили, у нас были отличные периоды в прошлом.

Он замечательный человек. Уверен, он отлично поработает в клубе. В прошлом сезоне мы немного пообщались перед игрой с "Эвертоном", обнялись. Это было здорово.

Но о том, что будет дальше, я пока особо не думал. Сейчас я сконцентрирован на подготовке к Евро. Займусь остальным после турнира", – сказал Бэйл.

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