Бэйл пропустил ещё одну тренировку "Реала"
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл продолжает восстанавливаться после мышечной травмы.
По информации Marca, в четверг валлиец не тренировался в общей группе команды.
30-летний футболист занимался индивидуально в тренажёрном зале. Сроки его возвращения в строй по-прежнему неизвестны.
В текущем сезоне Бэйл провёл за "Реал" 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|22
|2
|Реал Мадрид
|10
|21
|3
|Гранада
|10
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|5
|Севилья
|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|11
|17
|8
|Атлетик Бильбао
|11
|16
|9
|Осасуна
|11
|15
|10
|Леванте
|11
|14
|11
|Валенсия
|11
|14
|12
|Реал Вальядолид
|11
|14
|13
|Хетафе
|10
|13
|14
|Эйбар
|11
|12
|15
|Алавес
|11
|12
|16
|Бетис
|11
|12
|17
|Мальорка
|11
|11
|18
|Сельта Виго
|11
|9
|19
|Эспаньол
|11
|8
|20
|Леганес
|11
|5