Бэйл пропустил ещё одну тренировку "Реала"

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл пропустил ещё одну тренировку "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл продолжает восстанавливаться после мышечной травмы.

По информации Marca, в четверг валлиец не тренировался в общей группе команды.

30-летний футболист занимался индивидуально в тренажёрном зале. Сроки его возвращения в строй по-прежнему неизвестны.

В текущем сезоне Бэйл провёл за "Реал" 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста. 

Не пропустите: Бэйл не захотел досматривать матч с "Леганесом". | http://soccernews.ru
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