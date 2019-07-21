Бэйл пропустил игру с "Баварией" по просьбе агента

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл пропустил игру с "Баварией" по просьбе агента

Вингер "Реала" Гарет Бэйл пропустил игру с "Баварией" (1:3) из-за переговоров с другим клубом.

Как сообщает Radio Estadio, валлиец не попал в заявку на игру по просьбе своего агента Джонатана Барнетта. Отмечается, что переговоры ведутся с китайским клубом.

Напомним, что ранее интерес к Бэйлу проявлял "Цзянсу Сунин". Клуб готов был платить игроку порядка 17 миллионов евро за сезон.

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