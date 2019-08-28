Бэйл пропустил тренировку "Реала"

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Бэйл пропустил тренировку "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не принимал участие в последней тренировке своей команды, сообщает AS.

При этом издание обращает внимание, что у валлийца, согласно официальной информации, нет проблем со здоровьем.

Причина неучастия футболиста в занятии остаётся неизвестной.

30-летний Бэйл в этом сезоне сыграл за "бланкос" 2 матча и сделал 1 ассист.

В ближайшее воскресенье "Реал" в гостях сыграет с "Вильярреалом" в рамках третьего тура Примеры.

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