Бэйл пропустил тренировку "Реала"
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не принимал участие в последней тренировке своей команды, сообщает AS.
При этом издание обращает внимание, что у валлийца, согласно официальной информации, нет проблем со здоровьем.
Причина неучастия футболиста в занятии остаётся неизвестной.
30-летний Бэйл в этом сезоне сыграл за "бланкос" 2 матча и сделал 1 ассист.
В ближайшее воскресенье "Реал" в гостях сыграет с "Вильярреалом" в рамках третьего тура Примеры.
Не пропустите: Зидан попросил Куртуа изменить игровую тактику. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Тоттенхэм" пошёл на радикальный шаг, чтобы не потерять Эриксена бесплатно
-
Стал известен диагноз форварда "Краснодара" Сулейманова
-
"Црвена Звезда" и загребское "Динамо" пробились в групповой этап Лиги Чемпионов
-
"Краснодар" снова проиграл "Олимпиакосу" и вылетел из Лиги Чемпионов
-
"Краснодар" теряет Сулейманова
Лента новостей
-
"Олимпиакос" показал видео из раздевалки после победы над "Краснодаром"
-
Головин высказался о своём будущем в "Монако"
-
Бэйл пропустил тренировку "Реала"
-
"Милан" может изменить трансферные планы
-
Черчесов: "Этот сбор будет определяющим для Комличенко"
-
"Реал" ждёт от Зидана одобрения двух сделок
-
ПСЖ форсирует трансфер Манджукича
-
Быстров рассказал, чего не хватило "Краснодару" в матче с "Олимпиакосом"
-
Зидан попросил Куртуа изменить игровую тактику
-
Главные новости дня: 27 августа
-
Мануэл Фернандеш сделал выбор между "Краснодаром" и "Бешикташем"
-
"Динамо" переманило таланта из "Локомотива"
-
Жирков отпраздновал день рождения на военном полигоне
-
1
"Тоттенхэм" пошёл на радикальный шаг, чтобы не потерять Эриксена бесплатно
-
Спортивный директор "Барселоны" сделал заявление о переговорах с ПСЖ по Неймару
-
Икарди объявил руководству "Интера" о решении остаться в клубе
-
Стал известен диагноз форварда "Краснодара" Сулейманова
-
Тренер "Краснодара" прокомментировал поражение от "Олимпиакоса"
-
"Црвена Звезда" и загребское "Динамо" пробились в групповой этап Лиги Чемпионов
-
2
"Краснодар" снова проиграл "Олимпиакосу" и вылетел из Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|5
|Реал Сосьедад
|2
|4
|6
|Алавес
|2
|4
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Мальорка
|2
|3
|11
|Сельта Виго
|2
|3
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Хетафе
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Эспаньол
|2
|1
|18
|Бетис
|1
|0
|19
|Барселона
|1
|0
|20
|Леганес
|1
|0