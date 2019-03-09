Бэйл пропустит ближайший матч "Реала"

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Бэйл пропустит ближайший матч "Реала"

Форвард "Реала" Гарет Бэйл не участвовал в сегодняшнем командном занятии.

Как сообщает Football Espana, валлиец травмировался в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом" (1:4).

Таким образом, 29-летний игрок пропустит завтрашний матч с "Вальядолидом", который начнется в 22:45 (мск). Напомним, что этот матч судя по всему станет последним для Сантьяго Солари на посту тренера "Реала".

В этом сезоне на счету Бэйла 13 забитых мячей и 5 результативных передач в 34 играх.

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