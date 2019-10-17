Бэйл пропустит игру против "Мальорки". Участие в класико под вопросом
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл не поможет клубу в игре против "Мальорки".
Как сообщает AS, валлиец также рискует не сыграть против "Барселоны". Напомним, что игрок травмировался играя за сборную Уэльса в матче отбора Евро-2020 против Хорватии (1:1).
В этом сезоне Бэйл провел 7 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Матч с "Мальоркой" состоится 19 октября, а с "Барселоной" - 26 октября.
Читайте также: Модрич высоко оценил игру своего одноклубника Гарета Бэйла. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Эль Класико могут перенести на другую дату
-
"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера
-
Христо Стоичков предложил свой вариант наказания для Болгарии из-за расистского скандала
-
Два игрока сборной России попали в символическую сборную недели квалификации Евро-2020
-
"Барселона" и "Реал" отказались от переноса Эль Класико в Мадрид
Лента новостей
-
"Арсенал" определился с возможной заменой для Эмери
-
Ибрагимович может вернуться в Италию
-
Черчесов рассказал о моменте, когда он был близок к увольнению из сборной России
-
"Тоттенхэм" назвал "Реалу" условие по трансферу Эриксена
-
В Москве формируют новый клуб "Москоу Сити"
-
Сарри определился со своей позицией по Рабьо
-
Бэйл пропустит игру против "Мальорки". Участие в класико под вопросом
-
Рамос о выходе Испании на Евро-2020: "Это для вас, Луис"
-
"Ливерпуль" заинтересован в возвращении Коутиньо
-
Эль Класико могут перенести на другую дату
-
2
"Барселона": "У Месси "Золотых бутс" больше, чем у вас простой обуви"
-
Три клуба поборются за нападающего "Реала" Васкеса
-
"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Кулибали
-
Черчесов рассказал, как справлялся с критикой перед ЧМ-2018
-
Футболка Ибрагимовича - самая продаваемая в МЛС за 2019 год
-
СМИ узнали, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Фелиша
-
1
Себальос - хавбеку "Краснодара" Ольссону: "Не пытайся вести себя как Месси"
-
"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера
-
Эрнандес: "Никогда не перешел бы в "Реал"
-
Стали известны две причины, из-за которых "Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Неймара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2