Бэйл пропустит игру против "Мальорки". Участие в класико под вопросом

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл не поможет клубу в игре против "Мальорки".

Как сообщает AS, валлиец также рискует не сыграть против "Барселоны". Напомним, что игрок травмировался играя за сборную Уэльса в матче отбора Евро-2020 против Хорватии (1:1).

В этом сезоне Бэйл провел 7 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Матч с "Мальоркой" состоится 19 октября, а с "Барселоной" - 26 октября.

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