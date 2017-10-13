Бэйл пропустит матч с "Тоттенхэмом"
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не поможет своей команде в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", информирует Four Four Two.
По словам главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, 28-летний валлиец из-за травмы голеностопа пропустит ещё, как минимум, 10 дней.
Напомним, что матч "Реал" - "Тоттенхэм" состоится во вторник, 17 октября в 21:45 по московскому времени.
Не пропустите: Тошак предположил, что Бэйл часто травмируется из-за позиции на поле. | http://soccernews.ru
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