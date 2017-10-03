Форвард "Реала" Гарет Бэйл пропустит месяц из-за повреждения, сообщает Marca.

По сведениям издания, медобследование выявило у футболиста повреждение икроножной мышцы. Валлиец уже покинул расположение своей сборной и отправился в Мадрид.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 5 матчах и отметился двумя голами.

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