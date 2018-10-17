Бэйл пропустит следующий матч Примеры

Вингер "Реала" Гарет Бэйл​ может не сыграть в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Леванте".

По данным AS, валлиец продолжает тренироваться отдельно от общей группы игроков.

Ранее вингер покинул расположение сборной Уэльса из-за проблем со здоровьем. Сейчас он находится в Мадриде.

Читайте: Уэльс в отсутствии Бэйла обыграл Ирландию | soccernews.ru