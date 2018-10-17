Бэйл пропустит следующий матч Примеры

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл пропустит следующий матч ПримерыВингер "Реала" Гарет Бэйл​ может не сыграть в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Леванте".

По данным AS, валлиец продолжает тренироваться отдельно от общей группы игроков. 

Ранее вингер покинул расположение сборной Уэльса из-за проблем со здоровьем. Сейчас он находится в Мадриде.

Читайте: Уэльс в отсутствии Бэйла обыграл Ирландию  | soccernews.ru

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