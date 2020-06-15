Бэйл провёл юбилейный матч в составе "Реала"

Вингер Гарет Бэйл сыграл 250-й матч в составе мадридского "Реала", сообщает официальный твиттер клуба.

Юбилейной для звёздного валлийца стала игра 28-го тура Примеры против "Эйбара" (3:1), в которой он вышел на замену во втором тайме.

30-летний Бэйл выступает за "Реал" с лета 2013 года, в 250 матчах он забил 105 голов и сделал 68 ассистов.

Не пропустите: Серхио Рамос вышел на второе место среди защитников-бомбардиров в чемпионате Испании. | http://soccernews.ru