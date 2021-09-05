Бэйл раскритиковал российский стадион после матча отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл подверг критике состояние газона на стадионе "Центральный" в Казани во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Беларуси (3:2).

"Поле было очень мягким и сухим. Играть было тяжело. Как минимум, его стоило смочить. Может быть, это помогало сборной Беларуси. Мы играли на плохих полях и раньше, но определенно это доставило нам сложностей сегодня, как и дальний перелет в Россию", – приводит слова Бэйла "Р-Спорт".

Напомним, что в этой встрече 31-летний Бэйл отметился хет-триком и принес победу своей команде.

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