Бэйл рассказал, как изменилась игра "Тоттенхэма" после увольнения Моуринью

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Нападающий "Тоттенхэма" Гарет Бэйл рассказал, что лондонский клуб стал больше атаковать после увольнения с поста главного тренера Жозе Моуринью.

"Мы стали играть в более атакующий футбол. Теперь мы действуем ближе к воротам соперника и получаем возможность забивать голы. Сейчас мы играем в настоящий футбол. Я в полном порядке. Мне лишь нужно было провести несколько матчей. Когда я доволен, то играю хорошо", - приводит слова Бэйла Sky Sports.

Моуринью был уволен из "Тоттенхэма" 19 апреля, а его преемником стал 29-летний Райан Мэйсон. Под руководством нового наставника лондонский клуб в чемпионате Англии победил "Саутгемптон" (2:1) и "Шеффилд Юнайтед" (4:0), а в финале Кубка Лиги проиграл "Манчестер Сити" (0:1).

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