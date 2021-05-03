Бэйл рассказал, как изменилась игра "Тоттенхэма" после увольнения Моуринью
Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен
Нападающий "Тоттенхэма" Гарет Бэйл рассказал, что лондонский клуб стал больше атаковать после увольнения с поста главного тренера Жозе Моуринью.
"Мы стали играть в более атакующий футбол. Теперь мы действуем ближе к воротам соперника и получаем возможность забивать голы. Сейчас мы играем в настоящий футбол. Я в полном порядке. Мне лишь нужно было провести несколько матчей. Когда я доволен, то играю хорошо", - приводит слова Бэйла Sky Sports.
Моуринью был уволен из "Тоттенхэма" 19 апреля, а его преемником стал 29-летний Райан Мэйсон. Под руководством нового наставника лондонский клуб в чемпионате Англии победил "Саутгемптон" (2:1) и "Шеффилд Юнайтед" (4:0), а в финале Кубка Лиги проиграл "Манчестер Сити" (0:1).
Не пропустите: Моуринью заявил, что отказался бы возглавить "Баварию" или ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Уткин - о Дзюбе в костюме "Дэдпула": "В фильме его девушка страпонила"
-
"Спартак" высмеял ЦСКА за жалобу на записи "красно-белых" в твиттере
-
Единственная причина, по которой "Барса" может не выиграть Ла Лигу - оборона: главные выводы по матчу "Валенсия" - "Барселона"
-
Супруга Федуна стала членом совета директоров "Спартака"
-
Официально: "Тамбов" лишится профессионального статуса
Лента новостей
-
Глава дортмундской "Боруссии" высказался о будущем Холанда в клубе
-
Агент Кайо отреагировал на слухи о возможном уходе бразильца из "Краснодара"
-
Чорлука отреагировал победу "Зенита" в чемпионате России
-
Червиченко отреагировал на вхождение Заремы в совет директоров "Спартака"
-
Один из лидеров "Реала" пропустит ответный матч Лиги чемпионов с "Челси"
-
В "Спартаке" объяснили вхождение Заремы и Алекперова в совет директоров клуба
-
Азмун становил рекорд "Зенита"
-
Бэйл рассказал, как изменилась игра "Тоттенхэма" после увольнения Моуринью
-
"Валенсия" уволила главного тренера после поражения от "Барселоны"
-
Уткин - о Дзюбе в костюме "Дэдпула": "В фильме его девушка страпонила"
-
Шевченко мечтает возглавить "Милан"
-
Дзюба вскоре станет отцом в третий раз
-
Мбаппе сможет сыграть с "Манчестер Сити"
-
"Спартак" высмеял ЦСКА за жалобу на записи "красно-белых" в твиттере
-
Конте вышел на пятое место по числу скудетто среди тренеров
-
Уткин иронично отреагировал на чемпионство "Зенита"
-
Единственная причина, по которой "Барса" может не выиграть Ла Лигу - оборона: главные выводы по матчу "Валенсия" - "Барселона"
-
УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов
-
Тренеры "Лиона" и "Монако" прокомментировали драку футболистов после матча
-
1
"Локомотив" выступил с жёстким заявлением по поводу отношения к болельщикам на стадионе "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18