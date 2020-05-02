Бэйл рассказал, кто из игроков "Реала" хуже всех играет в гольф

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл назвал одноклубника, который хуже остальных играет в гольф.

"Это без вариантов Лука Модрич. Однажды мы жили в гостинице и там оказалась площадка для гольфа. Я предложил Луке сходить и потренироваться вместе. Он даже не знал, как правильно держать клюшку. Модрич то падал на землю, пытаясь ударить по мячу, то просто не попадал по нему. Думаю, из 20 попыток он попал по мячу лишь раз, после чего сдался. На следующий день он признался, что у него очень сильно болит спина", - цитирует валлийца Yahoo Sports.

В текущем сезоне 30-летний Бэйл забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в 18 матчах за "Реал". 34-летний Модрич за указанный период отличился 5 голами и 5 результативными передачами в 30 играх.

Не пропустите: "Люблю играть там в гольф": Бэйл заинтересован в переходе в клуб МЛС. | http://soccernews.ru