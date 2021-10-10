Бэйл рассказал, кто в "Реале" лучше всех играет в гольф
Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен
Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал, кто в клубе любит поиграть в гольф.
"В "Реале" в гольф играем только я и Куртуа. В этой игре я номер один в команде, Тибо играет не лучше меня. У меня был шанс посетить турнир по гольфу и я его использовал. Все было здорово: атмосфера, зрители, хорошая погода. Невероятно то, как играют гольфисты под давлением. В футболе тоже есть такое, но с нами есть арбитр. Гольф – это более интеллектуальная игра. Здесь больше давления, чем на стадионе при 80 тысяч зрителей", – приводит слова Бэйла Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" три матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14