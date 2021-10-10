Бэйл рассказал, кто в "Реале" лучше всех играет в гольф

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Бэйл рассказал, кто в "Реале" лучше всех играет в гольф

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал, кто в клубе любит поиграть в гольф.

"В "Реале" в гольф играем только я и Куртуа. В этой игре я номер один в команде, Тибо играет не лучше меня. У меня был шанс посетить турнир по гольфу и я его использовал. Все было здорово: атмосфера, зрители, хорошая погода. Невероятно то, как играют гольфисты под давлением. В футболе тоже есть такое, но с нами есть арбитр. Гольф – это более интеллектуальная игра. Здесь больше давления, чем на стадионе при 80 тысяч зрителей", – приводит слова Бэйла Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" три матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2022 года.

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