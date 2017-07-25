Бэйл рассказал, о чем он разговаривал с Лукаку после матча "Манчестер Юнайтед" - "Реал"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал, о чем он разговаривал с форвардом "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку после матча их команд.

"Я просто пожелал ему удачи в этом сезоне. Он только что был подписан клубом, и я надеюсь, что у него будет отличный сезон. Я уверен, что он знает о внимании к своей персоне. Он играл достаточно долго. Он очень хорошо проявил себя в Премьер-Лиге, и я уверен, что он отлично поработает на свою команду", - цитирует 28-летнего футболиста The Sun.

Напомним, Бэйл озвучил громкие цели для "Реала" на сезон. | soccernews.ru