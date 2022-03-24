Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал о своем отношении к критике.

"Как я отношусь к критике журналистов по поводу того, что мало играю? Я не обращаю на это никакого внимания, это бесполезная трата времени. Это никак не влияет на меня. Мне все равно, что пишут в прессе. Я мог бы ответить, но лучше этого не делать", - приводит слова Бэйла Sky Sports.

В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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