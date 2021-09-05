Бэйл рассказал о своем состоянии после аренды в "Тоттенхэм"

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл рассказал о своем состоянии после аренды в "Тоттенхэм"Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своем состоянии после аренды в "Тоттенхэм" и возвращения в королевский клуб.

"Думаю, по выступлению за Уэльс на Евро было видно, что аренда в "Тоттенхэм" помогла мне. Я привнесу это в "Реал" в этом сезоне, где для меня теперь более комфортная среда.

Любой игрок скажет вам, что, если он находится там, где ему приятнее психологически, он начинает лучше чувствовать себя физически и будет лучше выступать. Сейчас я играю и чувствую себя немного счастливее и более комфортно в том стиле, в котором играет "Реал".

У меня всегда были прекрасные отношения с Карло Анчелотти. Но, чтобы попадать в состав, нужно проявлять себя, как это было всегда. Я провел хорошую предсезонную подготовку и хорошо начал сезон. В футболе нужно просто хорошо играть, и очень быстро тебя начнут воспринимать по-другому", — цитирует Бэйла Marca.

Также не пропустите: Экс-владелец "Интера" рассказал о целях Моуриньо в "Роме". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хабиб сравнил Роналду с Месси

Хабиб сравнил Роналду с Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов