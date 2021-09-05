Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своем состоянии после аренды в "Тоттенхэм" и возвращения в королевский клуб.

"Думаю, по выступлению за Уэльс на Евро было видно, что аренда в "Тоттенхэм" помогла мне. Я привнесу это в "Реал" в этом сезоне, где для меня теперь более комфортная среда.

Любой игрок скажет вам, что, если он находится там, где ему приятнее психологически, он начинает лучше чувствовать себя физически и будет лучше выступать. Сейчас я играю и чувствую себя немного счастливее и более комфортно в том стиле, в котором играет "Реал".

У меня всегда были прекрасные отношения с Карло Анчелотти. Но, чтобы попадать в состав, нужно проявлять себя, как это было всегда. Я провел хорошую предсезонную подготовку и хорошо начал сезон. В футболе нужно просто хорошо играть, и очень быстро тебя начнут воспринимать по-другому", — цитирует Бэйла Marca.

Также не пропустите: Экс-владелец "Интера" рассказал о целях Моуриньо в "Роме". | http://soccernews.ru