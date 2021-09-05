Бэйл рассказал о своем состоянии после аренды в "Тоттенхэм"
Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своем состоянии после аренды в "Тоттенхэм" и возвращения в королевский клуб.
"Думаю, по выступлению за Уэльс на Евро было видно, что аренда в "Тоттенхэм" помогла мне. Я привнесу это в "Реал" в этом сезоне, где для меня теперь более комфортная среда.
Любой игрок скажет вам, что, если он находится там, где ему приятнее психологически, он начинает лучше чувствовать себя физически и будет лучше выступать. Сейчас я играю и чувствую себя немного счастливее и более комфортно в том стиле, в котором играет "Реал".
У меня всегда были прекрасные отношения с Карло Анчелотти. Но, чтобы попадать в состав, нужно проявлять себя, как это было всегда. Я провел хорошую предсезонную подготовку и хорошо начал сезон. В футболе нужно просто хорошо играть, и очень быстро тебя начнут воспринимать по-другому", — цитирует Бэйла Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14