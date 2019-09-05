Бэйл рассказал об отношении к прозвищу "гольфист"



Нападающий "Реала" Гарет Бэйл рассказал, что он положительно относится к своему прозвищу "гольфист".

"Да, я гольфист. Вы же видели мои последние фотографии. Я рад, что меня так называют. Это отличное прозвище для меня", - приводит слова Бэйла The Telegraph.

Ранее сообщалось, что болельщики королевского клуба недовольны регулярной игрой валлийца в гольф.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" три матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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