Бэйл рассматривает три варианта для продолжения своей карьеры

Теги реал мадридманчестер юнайтедгарет бэйлтоттенхэмчелси

Бэйл рассматривает три варианта для продолжения своей карьерыВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассматривает три варианта для продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям испанской прессы, текущий сезон станет последним для валлийца на "Сантьяго Бернабеу". Учитывая нежелание "сливочных" продлевать сотрудничество, 28-летний футболист рассчитывает вернуться в АПЛ, где им интересуются три клуба - лондонские "Челси" и "Тоттенхэм", а также "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Бэйл забил 12 мячей и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за "Реал".

Напомним, Перес готов обменять Бэйла в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
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