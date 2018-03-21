Бэйл рассматривает три варианта для продолжения своей карьеры
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассматривает три варианта для продолжения своей карьеры.
Так, по сведениям испанской прессы, текущий сезон станет последним для валлийца на "Сантьяго Бернабеу". Учитывая нежелание "сливочных" продлевать сотрудничество, 28-летний футболист рассчитывает вернуться в АПЛ, где им интересуются три клуба - лондонские "Челси" и "Тоттенхэм", а также "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне Бэйл забил 12 мячей и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за "Реал".
Напомним, Перес готов обменять Бэйла в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20