Бэйл расстроился из-за непопадания в заявку на матч с "Вильярреалом"

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Бэйл расстроился из-за непопадания в заявку на матч с "Вильярреалом"

Наставник "Реала" Зинедин Зидана не включил Гарета Бэйла в заявку на игру против "Вильярреала".

По сведениям Marca, 29-летний валлиец разочарован таким решением тренера. Бэйл рассчитывал принять участие в матче, так как Карим Бензема пропускает игру из-за травмы.

Отмечается, что Бэйл по-прежнему не желает покидать "Реал" этим летом, поэтому хочет проявить себя в заключительный матчах сезона.

В этом сезоне Бэйл провел 42 игры, в которых отметился 14 забитыми мячами и 6 ассистами.

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