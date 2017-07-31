Бэйл разочаровал игроков "Реала" своей формой

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Бэйл разочаровал игроков "Реала" своей формойВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл разочаровал своих одноклубников игрой, которую он продемонстрировал в предсезонных матчах "сливочных".

Как информирует испанская пресса, руководство королевского клуба и многие игроки команды видели в валлийце потенциальную замену для ведущего бомбардира действующего обладателя кубка чемпионов Криштиану Роналду. Однако его невнятная игра в прошлом сезоне вкупе с неудачными действиями Бэйла в товарищеских матчах пошатнули его позиции в "Реале".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" собирается купить Бэйла через год. | soccernews.ru

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