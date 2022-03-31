Бэйл решил, когда завершит карьеру

Фото твиттер Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл проводит последний год в профессиональном футболе, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, звёздный валлиец решил завершить карьеру после ЧМ-2022 в Катаре.

Ожидается, что по окончании текущего сезона 32-летний футболист покинет "Реал" и заключит краткосрочный контракт с "Кардифф Сити".

Стоит отметить, что сборная Уэльса ещё не пробилась на чемпионат мира. В финальном стыке "драконы" сыграют с победителем пары Шотландия - Украина.

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