Бэйл, Роналду и Модрич не сыграют в матче с "Малагой"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не включил нескольких основных футболистов в заявку на матч 32-го тура чемпионата Испании против "Малаги", сообщает официальный сайт клуба.

Наставник решил дать отдых Криштиану Роналду, Гарету Бэйлу, Луке Модричу и Рафаэлю Варану.

Полностью заявка "Реала" на матч с "Малагой" выглядит так:

вратари: Навас, Касилья, Зидан

защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Марсело, Ашраф, Эрнандес

полузащитники: Кроос, Каземиро, Льоренте, Ковачич, Асенсио, Иско, Себальос

нападающие: Бензема, Васкес, Майораль

Матч "Малага" - "Реал" состоится 15 апреля и начнется в 21:45 мск.

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