Бэйл: "Самое главное - три очка и хорошая игра"

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Бэйл: "Самое главное - три очка и хорошая игра"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл подвел итоги матча с "Реал Сосьедадом" (3:1).

"Самое главное - три очка и хорошая игра, мы нуждались в этом. Не хочу говорить о своем голе. Повторюсь, самое главное - победа и три очка.

Свист трибун "Сантьяго Бернабеу" в одной из прошлых игр? Порой такое происходит в футболе, буду стараться, чтобы этого не случилось вновь" - приводит слова Бэйла Мarca.

Смотрите также обзор матча "Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид". | http://soccernews.ru

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