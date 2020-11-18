Бэйл сдал тест на коронавирус после контакта с инфицированным Доэрти
Валлийский нападающий "Тоттенхэма" Гарет Бэйл сдал тест на коронавирус после того, как он обнимался с ирландским защитником Мэттом Доэрти после окончания матча Лиги наций Уэльс - Ирландия (1:0), сообщает The Sun.
По сведениям издания, тест Бэйла показал отрицательный результат, хотя у Доэрти диагностирован коронавирус и он отправился на 10-дневную изоляцию.
В нынешнем сезоне 31-летний Бэйл провел за "Тоттенхэм" шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Футболист выступает за лондонцев на правах аренды, а его трансфер до лета 2022 года принадлежит "Реалу".
Не пропустите: Бэйл не исключает своего возвращения в "Реал". | http://soccernews.ru
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