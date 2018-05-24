Бэйл сделал выбор между "Челси", "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл сделал выбор между лондонскими "Челси" с "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", которые заинтересованы в его подписании.

Так, по информации испанской прессы, приоритетным местом продолжения своей карьеры 28-летний игрок выбрал столицу Британии. При этом валлиец отдает предпочтение возвращению в стан "шпор", где у него будет возможность выступления в Лиге Чемпионов.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 19 мячей и сделал 8 результативных передач в 38 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" повесил ценник на Себальоса. | soccernews.ru