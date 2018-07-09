Бэйл сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Тоттенхэмом", которые заинтересованы в его подписании.

Так. по сведениям испанской прессы, приоритетным местом продолжения своей карьеры валлиец видит возвращение в стан "шпор". Возвращение в свой бывший клуб 28-летний игрок "сливочных" ставит выше перехода в манкунианский гранд.

В прошлом сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" может отказаться от притязаний на Неймара. | soccernews.ru