Бэйл сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом"

Теги реал мадридгарет бэйлтоттенхэмманчестер юнайтед

Бэйл сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом"Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Тоттенхэмом", которые заинтересованы в его подписании.

Так. по сведениям испанской прессы, приоритетным местом продолжения своей карьеры валлиец видит возвращение в стан "шпор". Возвращение в свой бывший клуб 28-летний игрок "сливочных" ставит выше перехода в манкунианский гранд.

В прошлом сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" может отказаться от притязаний на Неймара. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
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13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
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15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
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