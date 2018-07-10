Бэйл сделал заявление об уходе Роналду из "Реала"

Теги реал мадридкриштиану роналдугарет бэйл

Бэйл сделал заявление об уходе Роналду из "Реала"
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл поделился своим мнением о переходе в "Ювентус" форварда Криштиану Роналду

"Потрясающий футболист, топ-парень! Было удовольствием играть с тобой вместе последние пять лет. Удачи в будущем, мой друг", - написал Бэйл в своем Twitter.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" за 100 миллионов евро. Еще 12 миллионов получат предыдущие клубы португальца "Манчестер Юнайтед" и "Спортинг".

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