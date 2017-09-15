Бэйл: "Сезон для "Реала" начался очень хорошо"

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл: "Сезон для "Реала" начался очень хорошо"Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл высказался о целях своей команды на текущий сезон.

"Сезон начался очень хорошо, мы выиграли два Суперкубка. "Реал" нацеливается на выигрыш всех титулов в текущем сезоне. Выигрыш трех подряд кубков чемпионов - отличная мотивация для команды. Победа в играх и выигрыш титулов - вот что меня больше всего мотивирует. Мы должны проявлять спокойствие в каждой игре, чтобы повторить результаты прошлого года ", - цитирует 28-летнего футболиста FootMercato.

Напомним, Зидан высказался о форме Бэйла. | soccernews.ru

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