Бэйл шикарным голом выводит "Реал" вперед

"Реал" выходит вперед в финале Лиги Чемпионов.

Вывел "сливочных" вперед, вышедший на замену Гарет Бэйл, забивший шедевральный гол через себя.

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