Бэйл снова покинул стадион, не дожидаясь конца матча "Реала"

1 Теги реал мадридэспаньолгарет бэйл

Бэйл снова покинул стадион, не дожидаясь конца матча "Реала"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл не стал дожидаться конца матча против "Эспаньола" (2:0).

Валлиец, который не играл из-за повреждения, покинул "Сантьяго Бернабеу" на 80-й минуте, после второго забитого гола.

Напомним, что Бэйл уже практиковал такие уходы. В октябре игрок покинул стадион на 82-й минуте игры против "Леганеса".

Стоит отметить, что Бэйлу не грозит наказание, так как футболистам "Реала" не разрешают покидать арену только до 80-й минуты.

Читайте также: "Реал" победил "Эспаньол" благодаря голам французских легионеров. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Прагматичное решение.Можно было и не приезжать на стадион

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эвертон" обыграл "Челси" и покинул зону вылета

"Эвертон" обыграл "Челси" и покинул зону вылета

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 14 31
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 14 31
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 16 26
7 Хетафе Хетафе 15 24
8 Валенсия Валенсия 15 23
9 Осасуна Осасуна 15 22
10 Гранада Гранада 15 21
11 Леванте Леванте 15 20
12 Вильярреал Вильярреал 16 19
13 Бетис Бетис 15 19
14 Алавес Алавес 15 18
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 15 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов