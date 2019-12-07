Бэйл снова покинул стадион, не дожидаясь конца матча "Реала"
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл не стал дожидаться конца матча против "Эспаньола" (2:0).
Валлиец, который не играл из-за повреждения, покинул "Сантьяго Бернабеу" на 80-й минуте, после второго забитого гола.
Напомним, что Бэйл уже практиковал такие уходы. В октябре игрок покинул стадион на 82-й минуте игры против "Леганеса".
Стоит отметить, что Бэйлу не грозит наказание, так как футболистам "Реала" не разрешают покидать арену только до 80-й минуты.
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|М
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|2
|Реал Мадрид
|14
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|3
|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|6
|Атлетико Мадрид
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|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
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|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Вильярреал
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|Бетис
|15
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|Алавес
|15
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|Реал Вальядолид
|15
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|15
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|15
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