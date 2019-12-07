Бэйл снова покинул стадион, не дожидаясь конца матча "Реала"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл не стал дожидаться конца матча против "Эспаньола" (2:0).

Валлиец, который не играл из-за повреждения, покинул "Сантьяго Бернабеу" на 80-й минуте, после второго забитого гола.

Напомним, что Бэйл уже практиковал такие уходы. В октябре игрок покинул стадион на 82-й минуте игры против "Леганеса".

Стоит отметить, что Бэйлу не грозит наказание, так как футболистам "Реала" не разрешают покидать арену только до 80-й минуты.

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