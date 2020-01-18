Бэйл снова уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча "Реала"

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Бэйл снова уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча "Реала"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл покинул стадион до конца матча. Футболист делает это не в первый раз.

"Реал" обыграл "Севилью" (2:1) в 20-м туре Примеры.

По информации AS, хавбек покинул поле на 82-й минуте. Бэйл не был заявлен на эту встречу из-за повреждения.

Отметим, что в нынешнем сезоне валлиец покидает стадион до конца матча своей команды в четвертый раз. По правилам клуба футболистам разрешается ходить с 80-й минуты.

А еще: "Реал" обыграл "Севилью" в домашнем матче Ла Лиги| http://soccernews.ru
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