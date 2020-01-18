Бэйл снова уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча "Реала"
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл покинул стадион до конца матча. Футболист делает это не в первый раз.
"Реал" обыграл "Севилью" (2:1) в 20-м туре Примеры.
По информации AS, хавбек покинул поле на 82-й минуте. Бэйл не был заявлен на эту встречу из-за повреждения.
Отметим, что в нынешнем сезоне валлиец покидает стадион до конца матча своей команды в четвертый раз. По правилам клуба футболистам разрешается ходить с 80-й минуты.
А еще: "Реал" обыграл "Севилью" в домашнем матче Ла Лиги| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|19
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|19
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|Атлетико Мадрид
|19
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|Севилья
|19
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
|19
|31
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|Валенсия
|19
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|20
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|19
|21
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|19
|11