Вингер мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл снова вылетел из строя из-за травмы, информирует The Sun.

По сведениям издания, 28-летний футболист не сможет помочь своей национальной команде в важных отборочных играх к Чемпионату Мира 2018-го года против Грузии и Ирландии. Точные сроки восстановления валлийца, имеющего проблемы с мышцами, станут известны после прохождения им в клубе медицинского обследования.

Напомним, Зидан остался недоволен решением Бэйла. | soccernews.ru