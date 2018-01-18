Бэйл сообщил о принятом им решении по своему будущему руководству "Реала"

Теги гарет бэйлреал мадридманчестер юнайтед

Бэйл сообщил о принятом им решении по своему будущему руководству "Реала"Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл сообщил о принятом им решении по своему будущему руководству своего клуба.

Так, по информации Daily Express, 28-летний валлиец уведомил своих работодателей о том, что следующим летом он желает перебраться в английский "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Бэйл забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за "Реал".

Напомним, Бэйл контактировал с грандом из АПЛ. | soccernews.ru

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