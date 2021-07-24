Бэйл спокойно относится к своему положению в "Реале"

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл спокойно относится к своему положению в "Реале"Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Как сообщает журналист El Larguero Антон Меана, нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл очень спокойно относится к своему положению в стане "сливочных".

По информации источника, валлиец счастлив жить в Мадриде. В следующем году он станет свободным агентом и у него будет шанс заключить свой последний крупный контракт с другим клубом.

Напомним, что в прошлом сезоне Бэйл играл за лондонский "Тоттенхэм" на правах аренды. Гарет сыграл 20 матчей в АПЛ, в которых  забил 11 голов и отдал 2 голевые передачи.

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