Бэйл стал лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса

Вингер "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл оформил хет-трик в товарищеском матче против Китая.

Теперь в активе 28-летнего футболиста 29 голов в составе национальной команды, что делает полузащитника "сливочных" лучшим бомбардиром в её истории.

Бэйл, который выступает за сборную Уэльса с 2006 года, на один забитый мяч обошёл Иана Раша. Для этого ему потребовалось 69 матчей. | http://soccernews.ru