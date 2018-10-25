Бэйл столкнулся с проблемами с налоговой службой Испании

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Бэйл столкнулся с проблемами с налоговой службой ИспанииПолузащитник "Реала"  Гарет Бэйл столкнулся с проблемами с налоговой службой Испании.

По данным El Mundo Deportivo, испанские налоговики обвинили валлийца в сокрытии доходов от продажи имиджевых прав в 2013 году.

За нарушение с футболиста требуют 337 тысяч евро. 

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