Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл столкнулся с проблемами с налоговой службой Испании.

По данным El Mundo Deportivo, испанские налоговики обвинили валлийца в сокрытии доходов от продажи имиджевых прав в 2013 году.

За нарушение с футболиста требуют 337 тысяч евро.

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