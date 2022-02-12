Бэйл сыграет за "Реал" впервые с августа

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Бэйл сыграет за "Реал" впервые с августа

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл примет участие в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Вильяяреала".

32-летний валлиец включён в стартовый состав "сливочных" на гостевой поединок с "жёлтой субмариной".

Для звёздного футболиста эта игра станет первой за клуб с 28 августа прошлого года.

В текущем сезоне Бэйл сыграл за "бланкос" 3 матча и забил 1 гол.

"Вильярреал" примет "Реал" сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

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