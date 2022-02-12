Бэйл сыграет за "Реал" впервые с августа
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл примет участие в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Вильяяреала".
32-летний валлиец включён в стартовый состав "сливочных" на гостевой поединок с "жёлтой субмариной".
Для звёздного футболиста эта игра станет первой за клуб с 28 августа прошлого года.
В текущем сезоне Бэйл сыграл за "бланкос" 3 матча и забил 1 гол.
"Вильярреал" примет "Реал" сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14