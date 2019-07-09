Бэйл тайно женился в Испании

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл сыграл тайную свадьбу со своей подругой Эммой Рис-Джонс, сообщает The Sun.

По сведениям издания, церемония состоялась на испанском острове Тагомаго. На мероприятии было приглашено около 60 гостей. На него не были приглашены отец невесты, осужденный за мошенничество, а также ее дедушка Джон и бабушка Ева.

"Я не могу поверить. Я был ей как отец, когда ее папу осудили. Эмма спрашивала, буду ли я вести ее к алтарю, когда она выйдет замуж", - сказал дедушка.

В конце года Гарет и Эмма планируют еще одну свадьбу, на которую будут приглашены те, кто не попал на первую церемонию. Вероятно, в число гостей войдут и родственники Эммы.

29-летний Бэйл и 27-летняя Рис-Джонс познакомились еще в детстве, когда учились в одной школе в Кардиффе. У них трое детей - Альба-Вайолет, Нава-Валентина и Аксель-Чарльз.

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