Бэйл точно покинет "Реал" летом

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл точно покинет "Реал" летомПолузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла ожидает смена клубной прописки ближайшим летом.

Согласно информации источника, боссы мадридского клуба приняли окончательное решение относительно футболиста сборной Уэльса.

После прихода в "Реал" (в 2013 году) валлиец получил 25 травм и пропустил из-за этого 78 матчей.

Действующий контракт Бэйла с испанским грандом рассчитан до лета 2022 года. 

Читайте: Перес рассматривает пять звездных кандидатур на замену Бэйлу  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 24 34
10 Хетафе 24 33
11 Бетис 24 33
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Депортиво Ла-Корунья 25 18
19 Лас Пальмас 24 18
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов