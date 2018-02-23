Бэйл точно покинет "Реал" летом
Полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла ожидает смена клубной прописки ближайшим летом.
Согласно информации источника, боссы мадридского клуба приняли окончательное решение относительно футболиста сборной Уэльса.
После прихода в "Реал" (в 2013 году) валлиец получил 25 травм и пропустил из-за этого 78 матчей.
Действующий контракт Бэйла с испанским грандом рассчитан до лета 2022 года.
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|Атлетико Мадрид
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|Реал Мадрид
|25
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|4
|Валенсия
|24
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|6
|Вильярреал
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|Сельта Виго
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|Бетис
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