Бэйл: "У меня и в мыслях не было уходить из "Реала"

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Бэйл: "У меня и в мыслях не было уходить из "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл признался, что видит своё будущее в королевском клубе.

"У меня и в мыслях не было уходить из "Реала". Знаю, что будет трудно вернуть место в составе, но для этого я и играю в этой команде" - цитирует валлийца Marca.

Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему Бэйлу со стороны ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

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