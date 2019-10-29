Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с "Леганесом"

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл улетел в Лондон, чтобы провести встречу со своим агентом Джонатаном Барнеттом, сообщает El Chiringuito.

По сведениям издания, футболист отправился в Англию с разрешения клуба. Не исключено, что на встрече форвард обсудит с агентом свой возможный трансфер в январе.

Стоит отметить, что в тот момент, когда Бэйл находится в Англии, все остальные игроки готовятся к матчу 11-го тура чемпионата Испании с "Леганесом".

Что касается Бэйла, то он восстанавливается после травмы, которую получил в матче за сборную Уэльса в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с Хорватией (1:1).

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