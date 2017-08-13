Бэйл установил современную систему охраны дома от отца своей невесты

Отец невесты валлийского полузащитника мадридского "Реала" Гарет Бэйл Мартин Рис-Джонс вышел из тюрьмы, сообщает The Sun.

В связи с этим футболист был вынужден потратить более полумиллиона евро для установки современной системы охраны и видеонаблюдения своего дома, а также нанял охрану для круглосуточной охраны.

Фото: Дом Бэйла.

Стоит отметить, что 53-летний Рик Джонс отбывал заключения из-за мошенничества.

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