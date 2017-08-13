Бэйл установил современную систему охраны дома от отца своей невесты

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл установил современную систему охраны дома от отца своей невесты

Отец невесты валлийского полузащитника мадридского "Реала" Гарет Бэйл Мартин Рис-Джонс вышел из тюрьмы, сообщает The Sun.

В связи с этим футболист был вынужден потратить более полумиллиона евро для установки современной системы охраны и видеонаблюдения своего дома, а также нанял охрану для круглосуточной охраны. 

Фото: Дом Бэйла.

Стоит отметить, что 53-летний Рик Джонс отбывал заключения из-за мошенничества.

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